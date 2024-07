Kasia Zielińska jak na prawdziwą ikonę stylu przystało, na sylwestrowy wieczór przygotowała kilka stylizacji. Gwiazda poprowadzi koncert sylwestrowy na TVP2, więc będzie przebierać się co najmniej cztery razy. Po zakończeniu części oficjalnej, aktorka przeniesie się na afterparty po wrocławskim koncercie. Tam też zaprezentuje kolejną sylwetkę.

Na Facebooku Zielińska pokazała zdjęcia trzech kreacji. Pierwsza jest w kolorze różowym z asymetryczną górą, dobierze do niej najprawdopodobniej czarne futerko, z kolei druga kreacja wykonana ze złotych cekinów od La Manii. Co z pozostałymi stylizacjami? Na to przyjdzie nam poczekać do jutra, kiedy w sieci pojawią się oficjalne zdjęcia z imprezy. Zachęcamy też do oglądania koncertu przed telewizorami.

Ładne kreacje wybrała Kasia i jej stylistka Jola Czaja? Dla porównania zobaczcie ubiegłoroczną kreację Kasi: Zielińska przywitała 2012 rok w Azji

Kasia i gwiazdy Sylwestra z Dwójką podczas oficjalnej konferencji prasowej przed koncertem: