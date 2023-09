Katarzyna Zielińska ma problemy z policją? Aktorka pokazała na Instagramie zaskakujące nagranie ze swoim udziałem. Na filmiku widzimy przerażoną aktorkę i radiowóz policyjny. Czyżby gwiazda popadła w konflikt z prawem? Warto zauważyć, że gwiazda oznaczyła w swoim poście Kamila Maćkowiaka, kolegę z planu serialu "Barwy szczęścia", który mówi: "Kasia teraz to narozrabiałaś, przegięłaś. I tak to pójdzie do mediów" . Kasia kazała mu wyłączyć kamerę! Pod filmikiem znalazł się opis: Wolę Wam to pokazać sama #niestety #przyjechali @mackowiak.kamil - napisała pod nagraniem Katarzyna Zielińska. Wygląda na to, że Katarzyna Zielińska pokazała jedynie fragment sceny z serialu TVP i postanowiła sobie żartować. Fani Katarzyny Zielińskiej od samego początku nie uwierzyli, że gwiazda może mieć problemy z prawem. W komentarzach pojawiły się żarty z fikcyjnego zatrzymania aktorki. Internauci gratulowali Zielińskiej świetnie zagranej sceny. Każdemu się zdarza luzik. Ale to pewnie ściema. Ale dobrze zagrane brawo Kasia. Hm jakaś scena do barw szczęścia skoro z Panem @mackowiak.kamil ? Pozytywnie zakręcona Zobaczcie zaskakujące nagranie z udziałem policji i Katarzyny Zielińskiej . Waszym zdaniem aktorka rzeczywiście może mieć problemy z policją? Zobacz także: WOW! Katarzyna Zielińska i jej koleżanki z teatru pozują nago! Zobacz z kim się sfotografowała ZDJĘCIE Katarzyna Zielińska pokazała zaskakujące nagranie. Wolę Wam to pokazać sama #niestety #przyjechali @mackowiak.kamil Film zamieszczony przez użytkownika Katarzyna Zielińska (@katarzynazielinska) 5 Maj, 2016 o 12:59 PDT Katarzyna Zielińska ma problemy z policją?