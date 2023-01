Taniec Jenny Ortegi z hitu Netflixa "Wednesday" bije rekordy popularności. Tańczyły go już m.in. Lady Gaga, Doda czy Marcelina Zawadzka, ale to nagranie zwali was z nóg!

Serial "Wednesday" jednogłośnie został okrzyknięty przez fanów Netflixa jedną z najlepszych produkcji ostatnich lat. Co więcej, popularnością przebił nawet takie hity, jak "Stranger Things", "Dark" czy "Emily w Paryżu", a taniec głównej bohaterki stał się inspiracją dla mas. Tańczyły go już Lady Gaga, Christina Ricci czy córka Kim Kardashian - North West. Jednak to wykonanie 6-letniej dziecięcej modelki - Curly Ollie - bije w sieci rekordy popularności.

- Lepsze niż oryginał - zachwycają się internauci.

To trzeba zobaczyć!

"Wednesday": 6-latka odtworzyła kultowy serialowy taniec. To nagranie to hit sieci

Mroczna, pełna czarnego humoru, tajemnic i nadprzyrodzonych zdarzeń historia rodziny Addamsów, opowiedziana z perspektywy ich córki, tytułowej "Wednesday", to niezaprzeczalny strzał w dziesiątkę. Wycofana nastolatka, która po serii niefortunnych zdarzeń trafia do akademii Nevermore już dawno przeszła do popkultury, a w odświeżonej, osadzonej we współczesnych czasach wersji, stała się idolką mas. Internauci nie tylko wzorują się na jej wyrazistym makijażu, charakterystycznej fryzurze, wyszukanym stylu, ale nawet mimice, sposobie poruszania się, a przede wszystkim tanecznych ruchach. I choć scena tańca "Wednesday" wzbudziła wiele kontrowersji ze względu na fakt, iż odtwarzająca ją Jenna Ortega miała wtedy koronawirusa, dziś użytkownicy mediów społecznościowych prześcigają się w swoich wersjach tej choreografii.

Co więcej, ten trend nie ominął także celebrytów. Swoją wersję tańca pokazała m.in. Lady Gaga, której utwór "Bloody Mary" stał się nieodłączną częścią TikTokowego trendu. Także Doda podczas Sylwestra Polsatu odtworzyła taniec "Wednesday" porywając tłumy. Jednak to wykonanie 6-letniej Curly Ollie sprawiło, że internauci oniemieli. Dziecięca modelka zatańczyła hitowy taniec Jenny Ortegi, a w sieci zawrzało.

Pod postem małej influencerki, która na Instagramie ma już prawie pół miliona fanów, w mgnieniu oka pojawiła się masa komentarzy. Niektórzy internauci nawet podkreślają, że wykon 6-letniej Curly Ollie jest dużo lepszy od oryginalnej wersji.

- Ona jest przesłodka. Te urocze minki i ruchy. Uwielbiam! - Ma lepsze ruchy niż w oryginale. - To zdecydowanie najbardziej epickie wideo, jakie widziałam. - To najlepszy taniec "Wednesday" jaki widział internet - czytamy w komentarzach.

©Netflix/Courtesy Everett Collection

Jak się jednak okazuje, nie wszyscy celebryci odtwarzający kultową scenę tańca z hitu Netflixa mogą liczyć na tak ciepłe słowa. Przypominamy, że po tym, jak Marcelina Zawadzka wykonała taniec "Wednesday", spadła na nią fala hejtu.

- Co za dużo, to niezdrowo - pisali wtedy internauci.

Co ciekawe, pomimo licznych zachwytów nad małą Curly Ollie część internautów podkreślała, że jest już przesycona filmikami z tańcem "Wednesday" w roli głównej. A co wy sądzicie o tym trendzie? Zobaczcie najpopularniejsze wykony tej choreografii, począwszy od oryginału.

Tak taniec "Wednesday" wykonała odtwórczyni głównej roli i autorka choreografii - Jenna Ortega:

Taniec Lady Gagi rozgrzał internautów do czerwoności:

- Na miejscu Jenny Ortegi oszalałabym. - Ona to zrobiła! To przejdzie do historii. - Nic nie jest bardziej ikoniczne niż Lady Gaga tańcząca taniec Wednesday do "Bloody Mary" - pisali fani.

Ogromne emocje wzbudziła także wersja tańca córki Kim Kardashian i Kanye'go Westa - North West.

Doda podczas sylwestrowej nocy z Polsatem porwała tłumy do tańca swoją choreografią inspirowaną "Wednesday":

A tak zatańczyła Marcelina Zawadzka. Komu wyszło najlepiej?