Od kilku godzin w sieci krąży makabryczna, na szczęście nieprawdziwa informacja o śmierci Sylwestra Wardęgi. "S. A. Wardęga zginął podczas nagrywania nowego filmu! Ostatni film youtubera" - tak brzmi tytuł fałszywego artykułu, która ma przyciągnąć czytelników. Wszystko jest jednak sprawnie zaplanowaną akcją, na której chcą zarobić anonimowi oszuści.

Internauci, którzy chcieliby poznać okoliczności rzekomej śmierci, nagranej przez kamerę, muszą dla bezpieczeństwa podać swój numer telefonu. I to jest właśnie to, na co polują oszuści. W ten sposób wyłudzają dane osobowe od internautów, na czym mogą zarobić prawdziwą fortunę. Link do sensacyjnego artykuły jest uwiarygodniony komentarzami załamanych fanów Wardęgi oraz wideo. Oczywiście - żaden taki filmik nie istnieje - jeśli jednak ktoś zdecydował się podać numer - będzie musiał zapłacić za możliwość jego "obejrzenia". W sms-ie zwrotnym otrzyma kod do obrazu, ponadto będzie otrzymywał kolejne wiadomość, które kosztują 5 złotych każda.

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz kiedy to w taki sposób chce wykorzystać się naiwność internautów. Podobna sytuacja miała miejsce kilka tygodni temu w związku z rzekomym wypadkiem Michała Baryzy.

Nie dajcie się nabierać na takie artykuły.

