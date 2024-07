Zosia Zborowska i Marta Wierzbicka poznały się w Teatrze Capitol, gdzie obie pracują. Od tego czasu są nierozłączne, a prawdziwi fani tych dwóch aktorek wiedzą, że ich wrodzone poczucie humoru i sarkazm doskonale współgrają. Jednak ich poglądy często są totalnie różne. Mają też różne podejście do imprezy sylwestrowej:

To jest jakaś chora akcja. Jak można pracować w sylwestra? Ja nie traktuje sylwestra jako okazji do świętowania, do imprezy. Po prostu traktuję sylwestra jak ośmy dzień świąt - przyznała Zosia Zborowska.