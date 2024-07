Kolejny odcinek show Polsatu za nami! W ostatni Must Be The Music, po raz kolejny najlepiej wyglądali Adam Sztaba i Paulina Sykut. Adam Sztaba w luźnej i bardzo modnej stylizacji jest według nas jednym z najlepiej ubranych facetów w polskim show biznesie. Podąża za trendami, ale wszystko bez wymuszenia i zbędnych ozdobników. Zaś Paulina Sykut postawiła na kreację Bohoboco z asymetrycznym dołem. Połączenie bieli i beżu to bardzo wiosenne rozwiązanie, które jak widać prezentuje się bosko!

A co do pozostałych gwiazd programu Must Be The Music? Kora Jackowska to rockowa diva, która cokolwiek by nie założyła podciągniemy to pod jej ekscentryczność artystki. Podobnie Wojtek Łozowski. Połączenie styli hip hopowego z najnowszymi trendami, jak widać u niego bardzo gra.

