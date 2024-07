Tegoroczne święta Bożego Narodzenia Doda spędziła bardzo tradycyjnie. Wokalistka w ostatnich latach wyjeżdżała zazwyczaj na gorące wakacje w tropiki, ale tym razem postawiła na rodzinny czas w Ciechanowie. Dody w roli tak grzecznej córki i wnuczki nie widzieliśmy dawno. Przypomnijmy: Rodzinne święta Dody. Ubrała piękną choinkę z mamą i babcią

Gwiazda wróciła już do Warszawy, a przed nią sporo pracy. Doda nieustannie pracuje nad perfekcyjnym montażem jej koncertowego DVD, we wtorek natomiast czeka ją wielki sylwestrowy występ w Katowicach. Artystka jak zwykle zamierza przygotować efektowne show i pokazać się w seksownych kreacjach, ale po świętach czekała ją niespodzianka. Jak wyznała na Facebooku Doda, zajadanie się świątecznymi potrawami sprawiło, że przytyła trzy kilogramy.



Strzała! 3 kg do przodu po świętach,a tu trzeba wcisnąć zad w sylewstrowe stroje sceniczne.. Ci ,którzy nie będą w Katowicach świętować z nami nadejścia nowego roku ,mogą włączyć tvp POLONIE w każdym zakątku świata.Zapraszam przed telewizory o 22.30 oraz o 23.20 by obejrzeć moje występy -FLY HIGH NEW YEAR PARTY SHOW :))) - napisała wokalistka.