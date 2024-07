P { margin-bottom: 0.21cm; }

Nową ambasadorką kosmetyków marki Max Factor została Marilyn Monroe, która jest prawdziwą ikoną stylu. A to właśnie przy pomocy Max Factora Norma Jean zmieniła się w zniewalającą sexbombę.

Gwiazda doskonale odzwierciedla to, co inspiruje markę i jej makijażystów. Zdobyła serca milionów ludzi na całym świecie i wciąż inspiruje współczesne kobiety. Wierzyła w siłę stylu glamour i jest jego ucieleśnieniem.

Styczeń to czas postanowień i otwarcia na zmiany. Dlatego teraz Max Factor rozpoczyna akcję zachęcającą kobiety na całym świecie do przejścia ich własnej urodowej transformacji zainspirowanej przemianą Normy w Marilyn.

“Max Factor zawsze wierzył w siłę, glamour, która wykracza poza makijaż, jest nastawieniem do życia i Marilyn jest tego uosobieniem. To właśnie to nastawienie sprawia, że kobiety stają się odważniejsze, mają siłę i pasję, która pozwala im osiągać wyznaczone cele. Z Marilyn, jako naszą ambasadorką szykujemy się na niezwykle ekscytujący 2015 rok.” - mówi Esi Eggleston Bracey, Vice Prezydent marki Max Factor.