Portal Pudelek.pl ujawnił, kogo zobaczymy w roli jurorów w nadchodzącej edycji "Tańca z Gwiazdami"! Nie jest bowiem tajemnicą, że z tą rolą pożegnali się kolejno Andrzej Piaseczny, Michał Malitowski oraz Andrzej Grabowski. Kto ich zastąpił? Już wszystko jasne - wśród nowych jurorów zobaczymy gwiazdę "Kogla Mogla", która miała okazję wystąpić w polsatowskim show, ale jako uczestniczka. Poznajcie szczegóły!

"Taniec z Gwiazdami" na antenę Polsatu wróci wiosną 2024 roku, po ponad rocznej przerwie. Ostatnia edycja odbyła się jesienią 2022 roku, a wygrali ją Iwona Krawczyńska oraz Robert Rowiński. W programie zajdzie mnóstwo zmian - przede wszystkim zmieni się niemal cały skład jurorski, o czym media donoszą już od jakiegoś czasu. W tej roli nie zobaczymy już Andrzeja Grabowskiego, Andrzeja Piasecznego oraz Michała Malitowskiego. Zostaje za to Iwona Pavlović, bez której widzowie nie wyobrażają sobie programu, o czym doskonale wiedzą również producenci show oraz dyrektor programowy Polsatu, Edward Miszczak:

Serwis jednocześnie zdradził, kto do niej dołączy. Sprawdziły się wcześniejsze plotki, że nowym jurorem będzie Rafał Maserak.

Rafał to kolejna legenda tanecznego show, ale Miszczak nie od razu dał się namówić na obsadzenie go w roli jurora. Na castingu u nas Maser pozamiatał jednak konkurencję

W poprzedniej edycji Maserak występował w parze z Natalią Janoszek.

Kolejną jurorką, według informacji Pudelek.pl, będzie... Ewa Kasprzyk! Aktorka miała okazję spróbować swoich sił jako uczestniczka, w trzeciej polsatowskiej odsłonie show, gdzie występowała w parze z Janem Klimentem. Zajęli wysokie, czwarte miejsce. Dlaczego Polsat postawił na gwiazdę "Kogla Mogla"?

Ewa Kasprzyk to niezaprzeczalna ikona polskiego kina. W dodatku zawsze mówi to, co myśli i ma ogromny dystans do siebie i innych. Sama Tańca wprawdzie nie wygrała, ale w swojej edycji zajęła wysokie, czwarte miejsce. W Polsacie wierzą, że aktorka będzie umiała świetnie zrozumieć emocje targające uczestnikami i udzielić im cennych rad

