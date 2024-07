Wielkanoc to wyjątkowy czas. Każda z gwiazd ma inny sposób na spędzenie tego okresu. My zebraliśmy dla Was te najbardziej interesujące. Jak spędzają święta Wasze ulubione osobowości? Zobacz: Tak Wielkanoc spędzają polskie gwiazdy: Lewandowska, Doda, Szulim, Piróg i inni

Joanna Krupa nie zapomniała o swoich fanach i dzisiaj na profilu na Facebooku postanowiła im złożyć życzenia. Nie zrobiła tego jednak w standardowy sposób. Modelka zamieściła na Facebooku bardzo seksowne i gorące zdjęcia z królikiem. Sama pozuja na nich topless w koronkowych majtkach i nie da się ukryć, że hipnotyzuje. Pod zdjęciami napisała, że wszystkim życzy wesołych świąt od rodziny swojej i męża.

Podobają Wam się fotki?

