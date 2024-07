1 z 20

To one na krok nie ustępowały światowym top modelkom wielkiego boomu lat 90. Ale z Nowego Jorku, Mediolanu, Paryża wróciły do kraju. I choć zeszły z wybiegów, wciąż błyszczą. Supermodelki. Czym dziś nas inspirują?

Od lewej: Agata Najsznerska, Monika Smolicz, Ewa Pacuła, Paulina Tomborowska, Agnieszka Martyna-Ross, Magdalena Radałowicz-Zadrzyńska, Agnieszka Maciąg, Justyna Skoczylas (dziś Duszyńska), Ilona Felicjańska, Zofia Ragankiewicz.

