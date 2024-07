1 z 12

10 finalistek w konkursie Miss Polski 2016 w sukniach ślubnych to niezapomniany widok. Dziewczyny startujące w wyborach Miss Polski pojawiły się na scenie w pięknych kreacjach, a na scenie towarzyszyła im Natalia Szroeder, która zaśpiewała utwór "Love on the brain" Rihanny. Panie zaprezentowały sukienki ślubne z najnowszej kolekcji ślubnej Violi Piekut.

Co zatem będzie modne w nadchodzącym sezonie ślubnym? Koronki, koronki i jeszcze raz koronki, zamiast welonów - świecące opaski na głowie, dużo zdobień i bogate wykończenia. A jakie kroje? Najlepiej zobaczcie same na zdjęciach w naszej galerii z pokazu!

