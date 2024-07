W miniony weekend odbył się wielki ślub Izabeli Janachowskiej i Krzysztofa Jabłońskiego. Przygotowania do uroczystości trwały niemal rok, a do współpracy została zatrudniona profesjonalną wedding-planerkę. Starania się opłaciły, bo ślub i wesele tancerki były jak z bajki. Panna młoda zachwyciła aż trzema ślubnymi kreacjami. Przypomnijmy: Wszystkie trzy suknie ślubne Janachowskiej. Postawiła na światowych projektantów

Janachowska w jednym z wywiadów przyznała, że suknie kupiła w Dubaju. Tancerka była tam na wakacjach z przyszłym mężem i na wielki sklep z sukniami ślubnymi trafiła przypadkowo. Los okazał się szczęśliwy, bo właśnie tam znalazła wymarzoną suknię ślubną, w której poszła do ołtarza.



Poszło błyskawicznie. Mają tam (w Dubaju - przyp. red.) opracowany specjalny system. Najpierw pani przeprowadziła ze mną ankietę - ok. 50 pytań o mój styl, o to, co mi się podoba, a co nie, o koronki, kryształki, zdobienia, kolorystykę. Pytała też o samą uroczystość, jak będzie wyglądała, gdzie się odbędzie. Następnie wybrała dla mnie cztery suknie, ale nie do końca mi pasowały. Powiedziałam, co mi się nie podoba i wtedy przyniosła piątą i to był strzał w dziesiątkę - tłumaczyła w rozmowie z ewawojciechowska.pl Izabela.