Trwają właśnie ostatnie przygotowania do wielkiego ślubu Izabeli Janachowskiej i Krzysztofa Jabłońskiego. Tancerka od miesięcy pracuje nad tym, aby ten dzień był dla niej i przyszłego męża niezwykły. Organizację zleciła wprawdzie profesjonalistom, ale osobiście dogląda wszystkich szczegółów. Przypomnijmy: Lada chwila wielki ślub Janachowskiej i milionera. Znamy szczegóły wesela

Reklama

W jednym z wywiadów Janachowska zapowiedziała, że zamierza mieć aż trzy ślubne kreacje - na sam ślub, wesele i poprawiny. Nie chciała jednak zdradzić, czy postawi tylko na polskich projektantów, czy może skusi się na zakupy za granicą. Kilka dni temu Izabela odwiedziła butik "White Ever", gdzie przymierzyła kilka sukien, a jedna szczególne przypadła jej do gustu. Możliwe, że to właśnie w tej kreacji już wkrótce pójdzie do ołtarza.

Poniżej Izabela Janachowska w sukni ślubnej. Tak powinna wyglądać jako panna młoda?

Więcej zdjęć tutaj.

Zobacz: Janachowska to już prawdziwa snobka. Szkoli się za granicą w sporcie dla bogaczy

Zobacz także

Reklama

Janachowska na salonach z narzeczonym milionerem: