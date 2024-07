Izabela Janachowska od kilku miesięcy przygotowuje swój wymarzony ślub z Krzysztofem Jabłońskim. Milioner raczej unika mediów, ale sporadycznie pojawia się z ukochaną na salonach, kibicował jej również w "Tańcu z Gwiazdami". Mijającą wiosnę tancerka może zaliczyć do udanych, bo oprócz występów w show Polsatu, zaliczyła również swoją pierwszą dużą kampanię reklamową. Przypomnijmy: Tancerze z "TzG" zarabiają na popularności. Zagrali w jednej reklamie

Wczoraj Izabela pojawiła się na pełnej gwiazd imprezie urodzinowej marki Magnum. Janachowska postawiła na swoją ulubioną czerń i podkreśliła szczupłe ciało. Ślub tancerki jest już kwestią tygodni, więc postanowiliśmy zapytać ją o stań przygotowań. W rozmowie z AfterParty.pl Janachowska wyznała, że kluczowe kwestie związane z uroczystością są już załatwione. Zdradziła również, że lista gości będzie bardzo różnorodna.



Ślub coraz bliżej. Już kluczowe rzeczy są pozamykane, ja staram się takie najważniejsze sprawy załatwiać z wyprzedzeniem i tak też zrobiłam. Teraz zostało w zasadzie takie dopinanie wszystkiego na ostatni guzik, ale już czuję, że ten dzień się zbliża. Jeżeli wkrada się jakiś stres czy niepokój to tylko dlatego, że chcielibyśmy, aby ta impreza wypadła jak najfajniej, żeby goście dobrze się bawili i czuli. Mam nadzieję, że gości dobraliśmy fajnie - są to osoby nam bliskie i z różnych środowisk. Mam wrażenie, że takie pomieszanie środowisk biznesowego z show-biznesowym może gwarantować niezły ubaw - powiedziała podekscytowana w rozmowie z nami.

Na ślubie Janachowskiej nie może oczywiście zabraknąć przyjaciół z "Tańca z Gwiazdami". Celebrytka liczy na to, że ich obecność pomoże rozkręcić imprezę. Zdradziła również, że do ołtarza odprowadzi ją kilka druhen.

Będą druhny, będą nimi moje najbliższe przyjaciółki, z którym jestem w bliskiej relacji od wielu lat, więc tak, będzie ich kilka. Próbujemy zapewnić wszystko, dzięki czemu goście będą mogli się dobrze bawić. Ja kocham muzykę na żywo, więc będę tutaj zwracała na to bardzo dużą uwagę. A faktycznie imprezy z udziałem imprezy są wyczerpujące, bo oni naprawdę dużo tańczą i robią to dobrze. (śmiech) Ale to jest fajne, bo napędzają też innych do tańczenia, więc zazwyczaj na takich imprezach można się wybawić i wytańczyć za wszystkie czasy. Mam nadzieję, że na moje wesele również takie będzie - wyznała w rozmowie z AfterParty.pl Janachowska.