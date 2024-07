Odkąd Anna Mucha wróciła na salony nie możemy się, jak widać bez niej obyć. Jedna z najbardziej komercyjnych gwiazd naszego show biznesu nie tylko wyznacza trendy w urodzie, ale i w modzie. Anna dołączyła bowiem do szacownego grona słynnych miłośniczek dodatków Tous. Aktorka pojawiła się niedawno w biżuterii tej hiszpańskiej marki, a teraz wybrała coś innego z szerokiej gamy propozycji.

Anna Mucha podczas prezentacji nowej kolekcji kocyków LaMillou miała na sobie sukienkę z Zary, czarną marynarkę oraz buty peep-toe, a do tego żółte akcesoria Tous. Żółta torba z bydlęcej skóry to koszt ok. 1719 złotych, zaś zegarek na silikonowej bransolecie to ok. 549 złotych. Podobają się wam rzeczy marki?

