Za nami już 5. odcinek „Bitwy na Głosy”, tym razem ku zaskoczeniu uczestników odpadł zespół Edyty Górniak. Gwiazda ostatni raz w programie wystąpiła w ciepłych odcieniach złota i miedzi. Ciekawa skórzana sukienka połączona z czarnymi szpilkami wyglądała świetnie. Do tego nowa fryzura artystki i pastelowy lakier do paznokci stworzył fajną całość.

Agnieszka Szulim postawiła na casualowy look. Kurtka w amerykańską flagę, rurki, różowe szpilki i jaskraa szminka sprawiły, że nikt nie przeszedł obok niej obojętnie. Alicja Węgrowska miała na sobie zieloną suknię do kostek z aplikacją pod szyją. Jednak uważamy, że kreacja pasowałaby bardziej na jeden z operowych występów śpiewaczki niż do programu „Bitwa na Głosy”.

Sobia Bohosiewicz postawiła tym razem na czerń. Swój brzuszek ukryła pod luźną bluzką i niepotrzebnie, bo nie ma nic bardziej pięknego niż kobieta w ciąży w dobrej stylizacji.

jm