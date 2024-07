W castingach do programu "The Voice of Poland" biorą czasem udział wokaliści, którzy nie najlepiej poradzili sobie w konkurencyjnych produkcjach. W muzycznym show TVP 2 mają okazję pokazać, co tak naprawdę potrafią, a jury docenia ich tylko za sam głos. W ostatnim odcinku na scenie mogliśmy zobaczyć gwiazdę X-Factora. Przypomnijmy: Joanna Kwaśnik z "X-Factor" w "The Voice". Górniak miała pewne uwagi

Gwiazdy z konkurencyjnych programów w The Voice of Poland można spotkać nie tylko na scenie, ale i wśród przyjaciół danego uczestnika. Jedną ze wspierających osób był ostatnio Stefano Terrazzino. Tancerz pojawił się na planie produkcji, by wesprzeć swojego przyjaciela w występie przed srogimi trenerami. Na jego Instagramie pojawiło się zdjęcie ze studia, na którym możemy zobaczyć również Artura Chamskiego. Jak widać, zabawa była doskonała.

A może Stefano sam kiedyś weźmie udział w muzycznym talent-show?

