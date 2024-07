Dotychczas Justyna Steczkowska swoją twarzą reklamowała tylko produkty, z którymi łatwo ją było utożsamić. Długie nogi wykorzystano w reklamie rajstop, z kolei piękne włosy reklamowały szampon. Tym razem wokalistka została twarzą... herbaty.



Ciężko uwierzyć, że Justyna zrobiła to z jakiegoś innego powodu niż pieniądze. Jak doniósł "Fakt", za sam udział w reklamie Steczkowska zarobi pół miliona złotych! Ale to nie wszystko. Dodatkowe pieniądze gwiazda zgarnie za materiały promujące produkt, w których pojawi się jej twarz. Oznacza to, że na jej konto może powędrować druga, podobna suma.



Spoty reklamowe i kalendarz na 2012 rok ze Steczkowską wystylizowaną na dwanaście znaków zodiaku, zobaczymy już wkrótce. Nie możemy doczekać się tej premiery.



habibi

Reklama