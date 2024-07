Kwestia wiary i przynależności do kościoła katolickiego to temat od dłuższego czasu będący w naszym kraju na tapecie. Głos w tej sprawie zabierają również celebryci, których można podzielić na tych głęboko wierzących, jak i tych, którzy nie mają o kościele najlepszego zdania, choć nie odżegnują się całkiem od wiary w Boga. Przypomnijmy: Farna krytykuje kościół: "Bagno i patologia"

Temat ten postanowił podjąć również Stanisław Tym, słynny aktor i odtwórca jednej z głównych ról w kultowym już filmie "Miś". W najnowszym wydaniu tygodnika "Polityka", Tym ostro krytykuje kościół i zarzuca mu zagarnianie pieniędzy. Aktor twierdzi, że nauczanie kościoła nie jest najrozsądniejsze, a odrzucanie przez niego podstawowych osiągnięć nauki uważa za prawdziwy absurd.



Uczenie teorii ewolucji i rozmowa z młodymi ludźmi o instynktach biologicznych właściwych człowiekowi – oddychaniu, jedzeniu i seksualności – jest objaśnieniem natury Wszechświata. Tak samo ważnym jak uczenie o prawach Newtona czy teoriach Einsteina. Zideologizowaniem natomiast jest wciskanie do głowy opowieści, że pewna kobieta dwa tysiące lat temu urodziła dziecko, choć była dziewicą, bo zapłodnił ją Duch Święty, a potem została wzięta do nieba, gdzie do dziś przebywa żywa, cała, zdrowa i szczęśliwa - czytamy w "Polityce".