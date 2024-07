Od jakiegoś czasu opinia publiczna żyje skandalami jakie miały miejsce w kościele. Sprawy związane z pedofilią wśród księży czy nie tolerancją wobec osób homoseksualnych czy rozwodników bulwersują już nie tylko polityków, publicystów oraz dziennikarzy, ale i gwiazdy, który coraz chętniej włączają się do debaty społecznej. Zobacz: Chyra o pedofilii w kościele: Coś co tkwiło od dawna

Pytania o stosunek znanych osób do religii i wiary pojawiają się już dość często w wywiadach. Oczywiście większość gwiazd nie ma problemu z odpowiedzią na takie pytanie. O swoim stosunku do kościoła niedawno opowiedziała Ewa Farna. Piosenkarka jest bardzo religijną osobą, czego dowodem jest jedna z piosenek z jej najnowszego albumu. Zobacz: Farna przeprasza Boga na płycie: To mój intymny utwór

- Jestem osobą wierzącą, ale dla mnie to dwie inne sprawy, wiara i Kościół. Stało się to taką instytucją, która, myślę, dużo ludzi zniechęca do tej wiary i to mnie smuci, ale Kościół to są dwie inne sprawy. No ile takiego bagna się robi z powodu tego, ile patologicznych sytuacji jest w tym wszystkim - stwierdziła artystka w talk-show 20m2 Łukasza.

Jak widać zmiany w kościele są potrzebne bardzo szybko, gdyż już pokolenie dwudziestolatków jest przewrażliwione na to, co dzieje się w sferach duchowieństwa. Ewa jest idolką wielu nastolatków, więc jej poglądy w tym temacie mogą zostać przyswojone przez pokaźną liczbę osób. Zgadzacie się ze stwierdzeniem piosenkarki? Zobacz: Fan obraził Farną: Ty suko, nie gwiazdorz!

