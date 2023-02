Mateusz Murański przed śmiercią napisał wiadomość do znanego aktora. "Nie zdążyłem mu odpisać"

Nikt nie spodziewał się, że to Sebastian Fabijański zostanie gwiazdą sobotniej gali Fame MMA. Aktor dołączył do federacji znanej z freak fight, która organizuje walki przede wszystkim między znanymi twórcami internetowymi. Pojawienie się gwiazdora w oktagonie wywołało szok i ostrą krytykę. Niektórzy sugerowali, że Sebastian Fabijański był pod wpływem używek, gdy rozmawiał z dziennikarzami o swojej decyzji. Postanowił odpowiedzieć na zarzuty za pośrednictwem mediów społecznościowych. Sebastian Fabijański o swoim udziale w Fame MMA: "Namawiam do dystansu" W sobotę, 5 listopada byli partnerzy Maffashion dołączyli do Fame MMA . Sebastian Fabijański i Cezary Jóźwik potwierdzili, że fani zobaczą ich w oktagonie. Drugi z panów co jakiś czas sugerował, że rozważa taki krok w swojej karierze, ale pojawienie się ojca dziecka Julii Kuczyńskiej w federacji zszokowało widzów. Zaskoczenia nie kryła też sama Maffashion. Na aktora spadło mnóstwo słów krytyki ze strony internautów, dlatego postanowił się wytłumaczyć. W obszernym wpisie, który pojawił się na Facebooku, Sebastian Fabijański przyznał, że nie dziwią go emocjonalne reakcje fanów. Aktor zaapelował o zachowanie spokoju i przypomniał, że liczy po prostu na rozrywkę, ponieważ to ona jest głównym elementem gali freak fight. Rozumiem wszystkich tych, którzy są zawiedzeni moim udziałem w Fame MMA, ale... namawiam do dystansu. Zatańczmy z tym zjawiskiem, które zdominowało mainstream w Polsce. Po prostu. Zagrajmy w tę grę. Może być śmiesznie - czytamy w oświadczeniu. Przy okazji Sebastian Fabijański odniósł się do swojej dalszej kariery filmowej. Gwiazdor zapowiedział, że nie zamierza rezygnować z aktorstwa i podkreślił, że udział w Fame MMA nie wpłynął na propozycje ze świata kina. Uspokoić też chciałbym tych, którzy twierdzą, że rujnuję sobie karierę....