Anja Rubik to jedna z najbardziej zapracowanych Polek, która ciagle zaskakuje nowymi projektami. Najpierw było zaprojektowanie butów dla jednej z popularnych marek obuwniczych, później autorska kolekcja, a teraz przyszedł czas na własny zapach. Dodatkowo topmodelka nieustannie podróżuje i bierze udział w sesjach zdjęciowych, a mimo to znajduje czas, aby wypromować nowy produkt.

W minioną sobotę swoją premierę miały perfumy zaprojektowane przez modelkę, Original by Anja. Piękna Polka bardzo skupia się na promowaniu autorskiego zapachu, bo jak twierdzi jest on kwintesencją wszystkiego, co ceni sobie w życiu najbardziej. Najpierw Rubik spotkała się z blogerkami i przyjaciółmi z branży, aby oni jako pierwsi mogli powąchać Original by Anja. Dopiero potem były spotkania z fanami, a teraz powstał spot reklamujący produkt.

