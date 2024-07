Wszystko wskazuje na to, że Polsat chce w wiosennym sezonie zdeklasować konkurencję i zostać liderem wśród najczęściej oglądanych kanałów. Chyba żadna ze stacji nie przygotowała na nadchodzący okres, aż tyle nowości. Od marca będziemy mogli oglądać znane wcześniej programy i seriale - "Must Be the Music", "Przyjaciółki", "Świat według Kiepskich", "Top Chef" oraz nowości wśród których są "Taniec z gwiazdami", "Piekielna kuchnia" i "Twoja twarz brzmi znajomo".

W wiosennym spocie Polsat zaprezentował największe hity na nadchodzący sezon. Pojawiły się prawie wszystkie gwiazdy związane ze stacją - Andrzej Grabowski, Małgorzata Socha, Katarzyna Dowbor, Joanna Liszowska, Beata Tyszkiewicz, Maciej Rock, Paulina Sykut, Karolina Szostak, Krzysztof Ibisz, Ewa Wachowicz i wiele innych. Wszystko utrzymane jest w humorystycznym tonie ze świetnie dobraną muzyką w tle.

Trzeba przyznać, że Polsat produkuje coraz lepsze spoty promujące. Co prawda nie był prekursorem w tej kwestii w Polsce, ale bardzo szybko nadrobił zaległości.

W tym spocie wykorzystano utwór "Best Day Of My Life" American Authors

Która propozycja stacji wydaje Wam się najciekawsza?

Oficjalny spot "Tańca z gwiazdami":