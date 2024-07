Jennifer Lopez mimo upływu lat nadal wygląda, jakby czas się dla niej zatrzymał. Gwiazda zachwyca urodą, doskonałym wyczuciem stylu oraz wciąż zgrabnym i seksownym ciałem. Latynoska piękność to dla wielu ideał kobiecej sylwetki. Każde jej pojawienie się na czerwonym dywanie przykuwa uwagę i wszyscy zastanawiają się, jak ona to zrobi, że nadal wygląda tak pięknie. Zobacz też: Jennifer Lopez skrytykowana za zbyt skąpe stroje. Wzbudziła sensację w kraju arabskim

Gwiazda zdradziła, że ma pewien mały sekret, który sprawia, że nie przybiera ona na wadze. Jennifer Lopez zawierzyła aromaterapii i zawsze nosi przy sobie olejek grejpfrutowy. Piękność przyznała, że zawsze, gdy poczuje głód, sięga po buteleczkę z olejkiem i wdycha go. Podobno sprawia to, że gwieździe przechodzi ochota na podjadanie. Co więcej, ma on powodować aktywowanie enzymów odpowiedzialnych za spalanie tkanki tłuszczowej. Niesamowite, proste i tanie! My chyba też wypróbujemy. Wy też się skusicie?

