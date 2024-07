Przyznaję się bez bicia: nie znoszę biegać i podejmuję się tej aktywności, tylko w sytuacjach ekstremalnych, np. gdy muszę zdążyć na autobus.

Z tego powodu zupełnie nie interesują mnie wszelkiego rodzaju gadżety dla biegaczy. Ale gdy zobaczyłam tunikę do biegania Asics, zmieniłam zdanie. Świetnie skrojona, z oryginalnym japońskim nadrukiem, idealnie przylega do ciała i nie krępuje ruchów. Ale najbardziej podoba mi się odpinany pasek, który cudownie maskuje brzuszek i wyczarowuje talię. Fajnym pomysłem jest też bolerko, które genialnie sprawdza się w chłodniejsze letnie dni. Mimo, że teoretycznie przeznaczona dla biegaczy, tunika Asics doskonale nadaje się do noszenia na co dzień. Ja najchętniej łączę ją z krótkimi dżinsowymi szortami i trampkami. Co prawda nie zachęciła mnie do biegania, ale jeszcze wszystko przede mną:-)

Cena ok. 229 zł.

Polecam,

Marta Krupińska

"Flesz"