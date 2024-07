1 z 9

Baletnica medalistką igrzysk olimpijskich w rzucie młotem? Takie historie tylko w Rio! Kiedy cała Polska zachwycała się wspaniałym występem Anity Włodarczyk, która w świetnym stylu zdobyła tytuł mistrzyni olimpijskiej i pobiła rekord świata, na trzecim miejscu w konkursie można było podziwiać Sophie Hitchon. To pierwszy sportowiec reprezentujący Wielką Brytanię, który zdobył medal olimpijski w tej konkurencji od 1924 roku. 25-latka w młodości ćwiczyła balet! Nikt nie spodziewał się tego medalu. Hitchon awansowała do finału z przedostatnim wynikiem wśród wszystkich startujących w finale zawodniczek. I kiedy wydawało się, że podział medali jest już pewny, Brytyjka ostatnim rzutem pobiła swój rekord Anglii, co wystarczyło na brązowy medal. W młodości Hitchon marzyła o tym, by zostać profesjonalną baletnicą i przed dwanaście lat uczęszczała na lekcje baletu. W wywiadach powtarza, że balet przygotował ją mentalnie do występów przed dużą publicznością. Młot zaczęła trenować w wieku 14 lat w klubie sportowym w Burnley. Była jedyną chętną, by spróbować tej dyscypliny sportu. Jak widać opłaciło się, a przygotowanie baletowe z pewnością pomaga jej w kole podczas wykonywania obrotów przed rzutem. Zobacz galerię zdjęć baletnicy-młociarki :).