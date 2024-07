Ubrania wykonane ze skóry to jeden z najmocniejszych trendów tego sezonu. Skórzane spódnice, sukienki i oczywiście spodnie! Małgosia Socha, Kasia Krupa, Dorota Williams i Monika Broda założyły je na piątkowy pokaz Gosi Baczyńskiej. Niska temperatura sprzyjała właśnie takim ubraniom.

Gwiazdy zestawiły je w najrozmaitszy sposób. Socha i Brodka założyły do nich płaszcze i botki. Williams mimo niesprzyjającej pogody założyła do nich sandały, a Krupa postawiła na kozaki do połowy uda i krótką kamizelkę.

Kto, wedlug Was wyglądał w skórzanych spodniach najlepiej?

