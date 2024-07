Większość gwiazd uwielbia zakładać piękne, wysokie szpilki od najlepszych światowych projektantów. Niebotycznie wysokie buty nie tylko dodają kilku centymetrów, ale również są ważną częścią stylizacji ich właścicielek.

Gwiazdy nie ukrywają jednak, że ich wymarzone szpilki często... nie nadają się do chodzenia. Małgorzata Socha, Karolina Malinowska, Zosia Ślotała, Joanna Horodyńska i Natalia Kukulska w rozmowie z agencją x-news wspominały swoje historie związane z ich najpiękniejszymi, ale i najbardziej niewygodnymi szpilkami.

Były takie jedne buty, właśnie Jimmy Choo, o których marzyłam, żeby je mieć. W końcu, kiedy udało mi się je kupić rzeczywiście było tak, że one były niewygodne. Rekompensowało mi to, że ja o nich tak marzyłam, że ja przyznam szczerze nie myślałam o tym. Myśl o tym, że one są tak niewygodne, że najchętniej już bym je zrzuciła z nóg odsuwałam od siebie. Cieszyłam się tym, że je mam i że mogę w nich chodzić. Teraz te buty stoją na półce, są lekko zakurzone i myślę, że tam jest im dobrze - zdradziła Małgorzata Socha.