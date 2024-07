Małgorzata Socha pojawiła się ostatnio na nagraniu programu "Zakup kontrolowany" w stacji TVN Turbo. Jednym z aut, które testowała tego dnia Socha było luksusowe Maserati. Niestety przyjemna jazda skończyła się chwilą grozy! Do zdarzenia doszło kiedy Małgorzata Socha poprosiła prowadzącego o to, żeby to on poprowadził auto. W momencie, kiedy Adam Kornacki wsiadał do samochodu o drzwi zaczepił autobus. Całą sytuację zarejestrowały kamery TVN Turbo.

- Cały błotnik jest wgnieciony, słupek również. Drzwi wygięły się w drugą stronę aż do maski. Potem wróciły na zawiasach i zamknęły się. Całe są do wymiany. Na szczęście jest to mocny samochód. Jak z resztą widać, autobus też by uszkodzony. Na pewno naprawa takich drzwi to przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych - powiedział Adam Kornacki

Zobaczcie fragment nagrania z wypadku:

