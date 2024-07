Co się stało Krystynie Jandzie? Zazwyczaj radosna i pełna energii aktorka, zamieściła na Facebooku bardzo przygnębiający wpis. I to w okresie świątecznym!

Reklama

"Smutne święta. Idę i myślę…co mi jest? kto mi to zrobił? Dlaczego się martwię. Dlaczego czuję się zagrożona? Smutna? Co mi leży na piersi? Dlaczego czuję się wyśmiana, opluta, wyszydzona? Za co? co zrobiłam? Nic. Nic nie zrobiłam, pracowałam, starałam się , działałam, byłam uczciwa, wierna swoim ideałom, skuteczna, odpowiedzialna, ambitna, chciałam jak najlepiej, szanowałam ludzi i siebie. Dlaczego tak mi nieswojo?", napisała Krystyna Janda.

Fani aktorki bardzo zmartwili się jej smutnym wpisem i w komentarzach próbowali ją pocieszyć. Nie brakowało też teorii na temat tego, co jest przyczyną przygnębienia Jandy. Pojawiły się głosy, że może chodzić o aktualną sytuację polityczną w Polsce, która bardzo martwi aktorkę albo jej konflikt z córką Marią Seweryn. Aktorka związała się z mężczyzną, którego podobno Krystyna Janda nie akceptuje. Wiele wskazuje na to, że w okresie świątecznym nie udało im się dojść do porozumienia...

ZOBACZ: Filip Chajzer biega po Warszawie z Jandą pod pachą i... nikt jej nie poznaje

Zobacz także

Krystyna Janda na premierze spektaklu "Upadłe Anioły"

Krystyna Janda z córką, Marią. "VIVA!" czerwiec 2014

Krystyna Janda na imprezie