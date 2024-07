Zapowiada nam się ślub roku! Maryla Rodowicz dwadzieścia lat po tym jak wzięła ślub cywilny, zamierza przystąpić do ślubu kościelnego. I bynajmniej nie będzie to skromna uroczystość. Piosenkarka chce by ślub odbył się z wielką pompą.

Jak już ustalono, ślub odbędzie się w Zakopanem.

- Chcę mieć ślub kościelny i góralskie wesele. Jeszcze mam prawo do białej sukni! - wyznała 66-letnia Rodowicz "Imperium TV".

Na wesele będzie zaproszonych blisko 500 gości. Do Zakopanego gości ma zwieść jeden ze specjalnych pociągów. - To byłby zaszczyt dla naszej firmy wieźć gości Maryli Rodowicz - powiedziała "Imperium TV" Małgorzata Sitkowska, rzeczniczka PKP Intercity.

Ci którzy nie zmieszczą się w maleńkim kościele na Jaszczurówce, będą mogli oglądać go na telebimach. Bardzo prawdopodobne jest także to, że ślub będzie transmitowała jedna z telewizji.

Co myślicie o takim pomyśle? Będziecie chcieli to obejrzeć?

