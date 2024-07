1 z 12

Mamy kolejne zdjęcia ze ślubu Bastiana Schweinsteiger i Any Ivanovic! Niemiecki piłkarz i serbska tenisistka pobrali się w romantycznej Wenecji! Para najpierw wzięła ślub cywilny w Palazzo Cavalli, a następnego dnia - ślub kościelny w weneckim ratuszu. Na pierwszej uroczystości para wyglądała bardzo elegancko, lecz zaskakująco skromnie. Natomiast na ślub kościelny Bastian i Ana postawili na bardziej wystawne stroje. Panna młoda miała na sobie przepiękną, białą suknię z imponującym trenem! Dobrała do niej również długi welon. Wyglądała cudownie! Zobaczcie ślubne zdjęcia pary! Nam zaparły one dech w piersiach!

