Roksana Węgiel popularność zdobyła, biorąc udział w pierwszej polskiej edycji programu "The Voice Kids". Wygrana otworzyła, jej drzwi do kariery i została reprezentantką Polski w 16. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci, który także wygrała. Młoda artystka co jakiś czas dzieli się z fanami swoimi nowymi kawałkami. To właśnie przy pracy do nowego utworu poznała swojego ukochanego - Kevina Mgleja, który jest producentem muzycznym. Wiele kontrowersji wzbudza fakt, że Mglej jest od Roksany starszy o 8 lat i ma dziecko z poprzedniego związku. Piosenkarka nie zwraca jednak uwagi na opinię innych i najprawdopodobniej jest już po ślubie! Artystka pod osłoną nocy udostępniła InstaStory, gdzie przekazała kolejne radosne wieści! Jesteście ciekawi?

Roksana Węgiel przekazała kolejną radosną nowinę

O Roksanie Węgiel jest ostatnio bardzo głośno. Młoda artystka nie dość, że bierze udział w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie jest niekwestionowaną faworytką tej edycji i nie raz zdobyła po 40 punktów od jury, to prawdopodobnie wzięła ślub ze swoim ukochanym Kevinem Mglejem. Fani dopatrzyli się, że 19-latka zmieniła wpis na stronie CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), gdzie pojawiło się jej nowe nazwisko - Węgiel-Mglej. Oprócz tego Roxie na swoich social mediach pokazała obrączkę na palcu u Kevina. Mimo że nowożeńcy nigdzie oficjalnie tego nie potwierdzili, wszystko wskazuje na to, że Roksana Węgiel i Kevin Mglej wzięli ślub cywilny. Młode małżeństwo czeka jeszcze ślub w kościele! Uroczystość ma się odbyć już w te wakacje, w drugiej połowie sierpnia.

Wokalistka pod osłoną nocy, postanowiła podzielić się z fanami kolejną radosną nowiną.

Roksana nie mogła już dłużej trzymać tego w tajemnicy przed fanami.

Już jest nasz numer z @planbetl. Jak Wam się podoba? - zapytała fanów.

19-latka nie ukrywa, że jest to dla niej "wielka przyjemność".

Dziękuje. To dla mnie wielka przyjemność, być częścią tego albumu, współpraca z Tobą TOP! - podkreśliła artystka.

Raper również postanowił odnieść się do wspólnej piosenki z Roxie i podziękował jej za współpracę.

SŁYSZYCIE TO??!! Nasz nowy numer jest magiczny i dziękuje Ci za możliwość zagrania go przed Twoją publiką, jesteś niesamowitą artystką, a twoja dyscyplina może być przykładem dla każdego. - napisał.

A wy już słuchaliście nowego kawałka Roxie? Jak Wam się podoba?

