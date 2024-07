Informacje o ślubie Jakuba Wesołowskiego i Agnieszki Szczurek pojawiają się w mediach już od kilkunastu miesięcy. Para związana jest ze sobą od ośmiu lat, choć w ich związku nie zabrakło krótkiego kryzysu, który skutkować chwilowym rozstaniem. Na szczęście udało się wyjaśnić wszelkie nieporozumienia i oboje wrócili do siebie. Niedawno informowaliśmy was, że Agnieszka wraz z koleżankami bawiła się na wieczorze panieńskim, co jeszcze bardziej podsyciło informację o nadchodzącej ceremonii. Nikt jednak nie wiedział, kiedy się ona odbędzie. Przypomnijmy: Szalony wieczór panieński narzeczonej Wesołowskiego

Jak donoszą media, już dziś para młoda powie sobie sakramentalne "Tak" w jednym z warszawskich kościołów. Po ceremonii zakochani wraz z gośćmi udadzą się do hotelu Brant w Wiązownie, którego współwłaścicielem jest Kuba. Najtańszy pakiet kosztuje 230 złotych od osoby, ale para młoda będąc u siebie, nie przejmuje się takimi kosztami i zaprosiła około 100 osób. Na weselu zjawi się tylko rodzina i najbliżsi przyjaciele państwa młodych.

Suknię ślubną dla Agnieszki zaprojektuje Viola Piekut, która sprowadziła specjalny materiał prosto z Portugalii. Będzie to klasyczny krój w hollywoodzkim stylu w kolorze białym. Zakochani nie mogą doczekać się, kiedy wreszcie staną przed ołtarzem. Z racji ich silnej wiary, ślub to nie tylko okazja do zabawy, ale przede wszystkim - uroczyste, duchowe przeżycie.



Państwo młodzi są podekscytowani zbliżającą się uroczystością. Dla obojga ślub kościelny jest bardzo ważny, oboje wyznają tradycyjne wartości i nie wyobrażają sobie żyć "bez papierka", co dzisiaj jest w modzie. - zdradza informatorka "Na żywo"



Ślub może nie będzie huczny, ale z pewnością na długo zostanie w naszej pamięci. Jesteście ciekawi jak będzie wyglądała para młoda?

