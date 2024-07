Joanna Krupa o ślubie ze swoim narzeczonym Romainem Zago mówiła wielokrotnie. Uroczystość była już kilka razy planowana, a potem przekładana lub odwoływana z powodu kłótni pary. Wydaje się jednak, że Krupa i Zago są teraz szczęśliwi, jak nigdy dotąd. Przypomnijmy: Krupa dostała od Romaina kosztowany prezent

Dziś Joanna za pośrednictwem swoich kont na portalach społecznościowych poinformowała, że w końcu stanie na ślubnym kobiercu i zdradziła, że ceremonia odbędzie się już 13 czerwca! Podekscytowana gwiazda opublikowała też zdjęcie zaproszeń, które zostały rozesłane do gości, a także próbki smakołyków, które będą na nich czekały w trakcie wesela. Krupa pokazała też zdjęcie szpilek na niebotycznie wysokich obcasach, w których zamierza iść do ślubu. Można się domyślać, że całą uroczystość zarejestrują kamery na potrzeby popularnego reality show "The Real Housewifes of Miami", w którym od kilkunastu miesięcy występuje Polka.

Myślicie, że ślub Krupy odbije się szerszym echem w Stanach Zjednoczonych?

