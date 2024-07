1 z 8

Już dziś długo oczekiwany ślub Izabeli Janachowskiej i Krzysztofa Jabłońskiego. Para postanowiła uciec od zgiełku stolicy i uroczystość odbędzie się w Iławie. Państwo młodzi są już na miejscu, a od wczoraj trwają tam gorączkowe przygotowania do dzisiejszej ceremonii. Paparazzi udało się zrobić zdjęcia kościoła, w którym zakochani powiedzą sobie "tak" - obecnie trwają tam ostatnie prace dekoracyjne. Wszystko wskazuje na to, że będzie to piękny ślub!

Tak prezentuje się kościół, w którym pobierze się Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński: