Ciepłe miesiące sprzyjają ślubom, w końcu kto niechciałby spędzić tego wspaniałego dnia pod bezchmurnym niebem, wśród zieleni i śpiewu ptaków. I chociaż dzisiejsza pogoda nie napawa optymizmem, to jesteśmy pewni, że niektórzy z was przygotowują się właśnie do ślubu lub wesela.

Reklama

Z tej okazji postanowiliśmy podsumować wcześniejsze wpisy na ten temat i połączyć je w jednym artykule. Dzięki temu łatwiej będzie wam znaleźć coś dla siebie. Bo inspiracje można znaleźć dosłownie wszędzie.

Poniżej pod linkami do poszczególnych artykułów znajdziecie więcej informacji na temat kreacji ślubnych od największych polskich projektantów tj. Maciej Zień, czy duet Paprocki & Brzozowski. Znajdziecie również białe szpilki wprost ze światowych wybiegów oraz piękną bieliznę stworzoną z myślą, właśnie o nocy poślubnej. Do tego weselny makijaż stworzony przez zaprzyjaźnioną makijażystkę, ale także gwiazdy w białych kreacjach, które mogą okazać się dla was strzałem w dziesiątkę. Może spodoba się wam np. kreacja Chanel, którą miała na sobie Jessica Biel.

Reklama

Zapraszamy do zapoznania się z newsami zamieszczonymi poniżej. Miłej lektury!