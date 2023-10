Krzysztof Skiba i Karolina Kempińska są już po ślubie. Część oficjalna odbyła się w plenerze, a potem panna młoda pokazała w mediach społecznościowych jak wyglądało huczne wesele. Nie zabrakło znanych kolegów Skiby z branży. Panna młoda postanowiła nie parzyć się w sukni ślubnej i zmieniła swoją kreację, na coś wygodniejszego. Zabawa trwała do samego rana. Zobaczcie, jak prezentowała się zabawa, pierwszy taniec czy weselne menu.

Wesele Krzysztofa Skiby i Karoliny Kempińskiej

Krzysztof Skiba i Karolina Kempińska wzięli ślub. Muzyk nie tracił czasu i ożenił się zaledwie kilka miesięcy po rozwodzie z poprzednią żoną. Nie ukrywa, że to właśnie u boku obecnej żony czuje się naprawdę szczęśliwy. Zakochani powiedzieli sobie "tak" 19 sierpnia 2023 roku a na ich weselu nie zabrakło kolegów Krzysztofa Skiby z show-biznesu. Wśród gości znaleźli się m. in. Krzysztof Ibisz, Jacek Kawalec czy Michał Milowicz.

Instagram @karokempi

Karolina Kempińska pokazała w sieci, jak wyglądał ich pierwszy taniec. Żona Krzysztofa Skiby nie miała również jednej kreacji ślubnej. Podczas hucznego wesela przebrała się w znacznie lżejszą kreację. Postawiła na wygodę i biały kombinezon zestawiła ze sportowymi butami.

Ludzie śpią, gołąbki się całują

Instagram @karokempi

Wygląda na to, że zamiast kwiatów para młoda zażyczyła sobie prezentów dla zwierzaków ze schroniska:

M. in. tyle dostały pieski ze schroniska w Łodzi. Jutro dodam, że nie mogliśmy mieć lepszej imprezy i lepszych gości, wszystkich was kocham. Przyjaciele to najlepsze, co może być.

Instagram @karokempi

Krzysztof Skiba i Karolina Kempińska oraz ich goście bawili się na weselu m. in. do największych przebojów zespołu Big Cyc a stoły uginały się od jedzenia. Nie zabrakło także dekoracji m. in. w postaci arbuzów z wyciętą podobizną Skiby i jego żony. Panna młoda pochwaliła się także swoimi ślubnymi detalami takimi jak personalizowana podwiązka z napisem: "19.08.2023 Krzyś". Też bawilibyście się na takim weselu?

Instagram @karokempi

Instagram @karokempi

Instagram @karokempi

Instagram @karokempi

Instagram @karokempi

Instagram @karokempi