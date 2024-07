To może być wydarzenie roku! Trwa ślub Haliny Mlynkovej i Leszka Wronki w czeskiej Pradze. Wokalistka pokazała już fanom kilka zdjęć, m.in. zjawiskowej sukni ślubnej, w której wygląda jak prawdziwa księżniczka. Przypomnijmy: Mlynkova pokazała pierwsze zdjęcie z dzisiejszej ceremonii! Tak prezentuje się w sukni ślubnej

My mamy dla Was ekskluzywne zdjęcia z samego miejsca uroczystości, na której pojawił się m.in. sam Karel Gott! Czeski artysta znany na całym świecie złożył serdeczne życzenia młodej parze, która nie ukrywała swojego wzruszenia. Na miejscu bawi się kilkaset osób, a wszystko to w królewskich wnętrzach uroczego pałacyku w Pradze. Wystarczy spojrzeć na bogatą zastawę stołu. Zaproszeni goście są obsługiwani przez profesjonalnych kelnerów, a każdy stolik ma swój numerek.

Młodej parze życzymy dużo szczęścia.

