Wczoraj pisaliśmy o tym, że Kasia Skrzynecka-prowadząca program "Taniec z gwiazdami" nie będzie już gospodynią najnowszej edycji tanecznego show. Zastąpić ją, jak podaje "Fakt", miałaby Kasia Cichopek lub Dorota Gardias.

Tymczasem okazuje się, że to nie koniec zmian. Jest bowiem szansa, że mimo wszystko Skrzynecka nadal będzie pojawiała się w programie. Tym razem w roli jurorki! W loży jurorskiej zastąpiłaby Iwonę Pavlovic. Do rozpoczęcia programu, czasu niewiele, a umowę póki co podpisaną ma tylko Beata Tyszkiewicz.

- Reszta jury oraz prowadzący zostaną wymienieni, na razie jednak nie wszystkie nazwiska są pewne. Ale skoro udało się podmienić jurora w "You Can Dance", to tu też widzowie zaakceptują zmiany. Jest plan, aby Skrzynecka i Gąsowski zamiast prowadzić show, zasiedli w jego jury. - wyznała osoba związana z produkcją show w "Super Expressie".

Zapowiada się bardzo zmieniona edycja programu. Będzie oglądać czternastą serię show?



