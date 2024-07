Katarzyna Skrzynecka poprowadziła już 12 edycji programu "Taniec z gwiazdami". Tylko pierwszą edycję tanecznego show prowadziła Magda Mołek. Na scenie Skrzyneckiej początkowo towarzyszył Hubert Urbański. Od kilku lat współprowadzącym jest Piotr Gąsowski. Z tym drugim Skrzynecka bardzo się zżyła.

- Na Piotra nie trzeba mieć sposobu, to kapitalny facet. Ma poczucie humoru, jest błyskotliwy, co jest podstawą w tym programie. No i jest bardzo energiczny - wyznała gwiazda w "Super Expressie".

Po 4 latach wspólnego prowadzenia show, między prowadzącymi zawiązała się rzeczywiście wyjątkowa więź. Znacznie lepsza, niż z poprzednim prowadzącym, przy którym gwiazda nie do końca była sobą.



- Wystarczy, że na siebie spojrzymy i od razu wiemy o co chodzi. Porozumiewamy się bez słów, jesteśmy jak Prokop i Wellman - dodała Skrzynecka.

Plotek o odejściu Gąsowskiego z programu Skrzynecka póki co nie bierze do siebie. Uważa, że wielką stratą byłoby zepsucie tak wyjątkowego i dobrze dogadującego się duetu jak oni.

