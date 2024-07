1 z 8

Na początku roku Natalia Siwiec udała się do Tajlandii. Jednak nie poleciała tam wypoczywać, tylko pracować. Modelka w Azji pojawiła się na planie sesji zdjęciowej do katalogu kostiumów kąpielowych marki Gabbiano.

Miss Euro na swoim Facebooku zamieściła kilka niezwykle gorących zdjęć z najnowszej kampanii reklamowej ze swoim udziałem. W ten sposób Natalia chce przywołać wiosnę, gdyż do fotek dorzuciła komentarz "lato wracaj!".

Siwiec na zdjęciach robi to co umie najlepiej. Prężenie ciała na gorącej piaszczystej plaży wychodzi jej chyba najlepiej. Natalia z wielką gracją i odrobiną erotyzmu prezentuje niezwykle kolorowe i skąpe modele bikini. Przypomnijmy, że fotki z podobnej sesji, która odbyła się w Malibu zostały zauważone przez brytyjski dziennik "The Sun". Zobacz: Brytyjski dziennik pod wrażeniem Siwiec. Zostanie światową gwiazdą?

Jak podoba się wam Natalia w wakacyjnym wydaniu. Też tęsknicie za słońcem?