W telewizjach właśnie wchodzą nowe ramówki, a wraz z nimi kolejne sezony znanych programów. TVN oprócz wielu nowości, stawia na sparawdzone produkcje, takie jak "Kuba Wojewódzki Show". Dziś pierwszy odcinek nowej serii, a w nim najgorętsza gwiazda tegorocznych wakacji, Natalia Siwiec (zobacz).

Przed wejściem do studia Miss Euro 2012 udzieliła krótkiego wywiadu tvn.pl, w którym wyznała, że trochę się boi Kuby:

- Zawsze chciałam go bardzo poznać. Do wczoraj nie miałam żadnych obaw, bardzo się cieszyłam, że ide do niego. Natomiast kilka osób, które były wcześniej u niego powiedziało mi, że nie wiem co robię, bo to jak jazda na rollercoastrze.