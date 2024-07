"Siostrzana miłość" to hasło tegorocznej Wielkiej Kampanii Życia Avon, których twarzą został siostrzany duet - Joanna i Marta Krupy. W Polsce co roku z nowotworem zmaga się aż 15 tysięcy kobiet. Ich zadaniem będzie przypominanie wszystkim Polkom jak ważne są badania mammograficzne. Siostry Krupy zobaczymy także podczas dorocznego Marszu Różowej Wstążki.



- Marsz Różowej Wstążki to jedna z wielu inicjatyw Avon i Stowarzyszenia Amazonki nakierowanych na problem raka piersi. Publiczna i głośna dyskusja na temat nowotworu i roli, jaką w procesie leczenia spełniają przeprowadzone odpowiednio wcześnie badania, pozwoliła nam zgromadzić i przeznaczyć na ten cel środki. Dzięki temu, możemy przebadać nieodpłatnie wiele Kobiet - mówi Elżbieta Kozik, Prezes Stowarzyszenia Amazonki Warszawa.



Oprócz Joanny i Marty akcję reklamują także inne znane siostry: Natalia i Paulina Przybysz (niegdyś zespół SiStars) oraz Agata i Paulina Młynarskie.



Dołączycie do tej akcji?



chimera

Reklama