Dawid Woliński to chyba najbardziej aktywna polska gwiazda na Instagramie. Projektant publikuje nowe zdjęcia codziennie i są to głównie fotki jego stylizacji i postępów na siłowni. Nie spodobało się to Karolinie Korwin Piotrowskiej, która mocno skrytykowała Dawida. Przypomnijmy: Korwin kpi z fotek Wolińskiego: Pan "Kocham się", król narcyzów

Projektant znajduje jednak też miejsce na swoim Instagramie dla swoich przyjaciół czy rodziny. Ostatnio pochwalił się zdjęciem swojej pięknej siostry i musimy przyznać, że podobieństwo jest uderzające. Siostra Dawida również gustuje w zdjęciach tzw. "selfie" czyli robionych z ręki telefonem i podobnie jak sławny brat, wygląda na nich doskonale.

Dawid i jego siostra. Prawda, że podobni?

