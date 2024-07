Skandalizującym pomysłom Charliego nie ma końca. Tym razem aktor postanowił ożenić się z dwoma kobietami na raz. Co prawda prawo zakazuje poligamii, ale Sheen już nie raz udowodnił, że jeśli chodzi o przestrzeganie przepisów ma to głęboko gdzieś.

To, że Charlie kocha kobiety nikogo nie dziwi. Nie dziwi nawet to, że żyje pod jednym dachem z byłą żoną - Brooke Mueller. Eksmałżonka zdążyła się już chyba przyzwyczaić do haremu jakim otacza się hollywoodzki Don Juan, bowiem zupełnie nie przeszkadza jej fakt dzielenia domu z byłym mężem i jego dwoma kochankami.

Charliemu jest tak dobrze w takim układzie, że postanowił stworzyć małżeński trójkąt. Chce oświadczyć się zarówno 24- letniej Bree Olson, gwieździe porno jak i Natalie Kenly, dotychczasowej opiekunki do dzieci aktora.

Może zatem Sheen zostanie mormonem? Tego w sumie jeszcze nie robił...

