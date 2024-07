Shannen Doherty zachorowała na raka piersi w 2015 roku. Kilka lat później nastąpiły u niej również przerzuty do kości i mózgu. Niestety, po blisko dekadzie walki z ciężką chorobą, aktorka ostatecznie ją przegrała. Shannen Doherty zmarła w sobotę, 13 lipca w wieku 53 lat.

Pogrążeni w smutku fani gwiazdy zostawiają mnóstwo kondolencji i pożegnalnych wpisów pod jej ostatnim nagraniem na Instagramie, na którym Doherty opowiadała o walce z chorobą. Słuchając go dziś, trudno powstrzymać łzy.

Przypomnijmy, że informacja o śmierci Shannen Doherty została potwierdzona w niedzielę, 14 lipca przez jej agentkę, Leslie Sloane w rozmowie z magazynem "People"

Photo by Frank Micelotta/Fox/Picturegroup/REX

Shannen Doherty, uwielbiana aktorka, która ogromną popularność zdobyła w latach 90. m.in. dzięki roli Brendy Walsh w serialu "Beverly Hills 90210" często opowiadała o walce ze swoją ciężką chorobą. Prowadziła nawet autorski podcast "Let's Be Clear", w którym opowiadała o przebiegu leczenia. I właśnie 25 czerwca na instagramowym profilu aktorki pojawiło się jej ostatnie nagranie, w którym mówiła o swojej chorobie.

Nie mam pojęcia, jak długo będę przyjmować chemioterapię. Nie mam pojęcia, czy będą to trzy miesiące, czy sześć miesięcy. Albo, jeśli, no wiesz, jeśli po trzech miesiącach to nie zadziała, czy zmienimy ponownie plan leczenia

- mówiła na nagraniu Shannen Doherty