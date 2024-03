W piątek, 23 marca księżna Kate wreszcie przekazała wieści na temat swojego stamu zdrowia. Ujawniła, że zmaga się z chorobą nowotworową i rozpoczęła chemioterapię, dlatego w najbliższym czasie nie wróci do swoich obowiązków. Wcześniej pałac informował, że żona następcy tronu pojawi się na Wielkanoc. Informacja o księżnej Walii poruszyła cały świat. W mediach pojawiła się nawet reakcja Shannen Doherty. Gwiazda „Beverly Hillls, 90210” wyraziła solidarność z ukochaną księcia Williama. Sama od lat walczy z rakiem.

Po długim milczeniu księżna Kate potwierdziła, że ma nowotwór. W połowie stycznia dowiedzieliśmy się, że żona następcy tronu przeszła operację jamy brzusznej. Przez kilka tygodni pała milczał w sprawie jej stanu zdrowia. Wiemy już, że Kate Middleton poddała się chemioterapii. Wokół jej zniknięcia pojawiło się sporo teorii spiskowych. Na doniesienia o jej problemach zareagowała aktorka znana z serialu „Beverly Hills, 90210”.

Shannen Doherty od lat zmaga się z nowotworem. Choroba dała już przerzuty do mózgu. Gwiazda zaznaczyła w swoim oświadczeniu, że każdy ma prawo do prywatności – nawet księżna Walii. Skrytykowała liczne teorie spiskowe internautów, które doprowadziły do tego, że Kate Middleton ujawniła diagnozę.

Lekarze zdiagnozowali raka piersi u Shannen Doherty w 2015 roku. Po dwóch latach aktorka dowiedziała się, że choroba jest w reemisji. Niestety rak powrócił w 2020 roku i szybko rozwinął się do czwartego stadium. Pod koniec ubiegłego roku okazało się, że doszło do przerzutów na kości.