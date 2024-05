Patrycja Sołtysik i Andrzej Sołtysik spodziewają się dziecka. Kiedy żona dziennikarza podzieliła się radosną nowiną, poprosiła by nie pisać, że spodziewa się drugiego, a kolejnego dziecka. Dziś jako mama opublikowała poruszający wpis:

Równo rok temu też byłam w ciąży... Nie zapominam.

Jej słowa wyciskają łzy.

Patrycja Sołtysik w poruszającym wpisie o straconej ciąży

Patrycję Sołtysik i Andrzeja Sołtysika dzieli 24 lata. Ich różnica wieku była powodem wielu przytyków i przykrości, z jakimi musieli się mierzyć. Jednak doskonale wiedzieli, że najważniejsza jest ich miłość. Dziś są rodzicami Stanisława, który pojawił się na świecie dzięki metodzie in vitro. Pod koniec kwietnia podzielili się radosną nowiną, że na świecie pojawi się kolejne maleństwo. Andrzej Sołtysik i Patrycja Sołtysik zostaną rodzicami. "Nasz prywatny Cud (miłości i medycyny)" - pisała szczęśliwa mama.

A skoro mamy maj … to mamy coraz mniej czasu ???????? kiedy te tygodnie i miesiące zleciały ? Robi się coraz gęściej z czasem … także chwila majówkowego odpoczynku … i mamuśka bierze się do roboty ! Oby tylko dzidziuś współpracował i wszystko co mam zrobić „przed” udało się zrealizować ????????✨

Teraz Patrycja Sołtysik podzieliła się nowym zdjęciem z ciążowej sesji:

W tym samym wpisie, Patrycja Sołtysik zdecydowała się na poruszające wyznanie na temat poprzedniej, niestety straconej ciąży:

PS. Równo rok temu też byłam w ciąży… nie zapominam (wręcz przeciwnie) ale myślę sobie to nie był (jeszcze) nasz czas…

Internauci są poruszeni trudnym wyznaniem Patrycji Sołtysik. Nie szczędzą jej pokrzepiających słów:

Chyba z żadnej celebryckiej ciąży nie cieszyłam się tak jak z Twojej! Zasługujesz na tego bąbelka

Wszystko ma swój czas... Cieszę się razem z wami

Dokładnie, wszystko w swoim czasie - pisali Internauci.

